Volkan Demirel ile boşanacakları iddia edilmişti... Zeynep Demirel'den olay paylaşım
Geçtiğimiz günlerde boşanacakları iddia edilen Zeynep Demirel ile Volkan Demirel çifti yaz tatilinden çıktı...
Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve Hatayspor'un eski teknik direktörü olan Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel'in 14 yıldır süren evliliğinin bitme noktasına geldiği iddia edilmişti.
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Evliliklerinden 2 kız çocuğu olan ve mayıs ayında boşanma iddiasıyla gündeme gelen ünlü çift ise bu iddiaları yaz tatili paylaşımlarıyla yalanladı.
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Zeynep Demirel kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu iddiaları yalanlamış oldu.
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