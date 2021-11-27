Volkan Demirel’den muhabirlere uyarı: ''Eşimi güzel çekin''
40 yaşındaki eski futbolcu Volkan Demirel, 32 yaşındaki eşi Zeypep Sever Demirel ile birlikte önceki gece Nişantaşı Spago'dada sahne alan ünlü şarkıcı Çağla Horlar'ı dinlemeye gidenler arasındaydı.
Uzun zamandır gece gezmelerinde görüntülenmeyen ünlü çift, mekandan çıkarken basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet etmeyi ihmal etmedi.
Gazetecilerin görüntü aldığı sırada Volkan Demirel, "Çocuklar acele etmeyin, eşimi güzel çekin" dedikten sonra eşiyle yan yana gelerek gazetecilere poz verdi.
Öte yandan Zeynep Demirel, geçtiğimiz haftalarda eşi Volkan Demirel'in doğum günü için düzenlediği partiyle gündeme gelmişti. Davetlilerin dönem kıyafeti giyerek katıldığı partide, renkli anlar yaşanmış; çift ve arkadaşları çektiği fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.
Zeynep Sever Demirel, #volkan40larkulübü etiketiyle kareleri Instaram'dan yayınlamış, kostümlü parti sosyal medyada gündem olmuştu. İki çocuğunun babası olan eşi için duygusal bir mesaj yayınlayan Demirel, şu ifadeleri kullanmıştı: