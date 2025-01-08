Wanda Nara bu sefer Icardi'yi pes ettirdi!
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'yi ikinci kez aldattığı iddia edilen L-Gante'den ayrılan Wanda Nara, Icardi ile kaldığı yerden devam etme çabaları sonuçsuz kaldı.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın ayrılık süreci magazin gündeminde büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi’yi ikinci kez aldattığı iddia edilen L-Gante’den ayrılan Wanda Nara, bu ayrılığı; "Bugün yollarımızı, birbirimizi kollamak ve işimize, ailemize odaklanmak için ayırıyoruz" sözleriyle duyurmuştu.
Wanda Nara, "Karmaşık ve acı dolu adli durumum bu kararı almama neden oldu. Bugün çocuklarımın bana ihtiyacı var ve zamanımı tamamen onlara ayırıyorum" diyerek çocuklarına odaklanma kararlılığını vurgulamıştı.
Ayrılığın ardından Wanda Nara, Arjantin’de çocuklarıyla bir araya geldi. Ancak Wanda Nara’nın, Mauro Icardi ile daha önce yaptığı bazı paylaşımları tekrar paylaşması ve henüz boşanmadığı eşini yeniden takibe alması, barışma sinyali olarak yorumlandı.