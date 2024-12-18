Wanda Nara eski eşi ve yeni sevgilisiyle kahvaltıya gitti
Galatasaraylı yıldız golcü Icardi ile boşanma aşamasına olan Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şaşkına çevirdi. Nara, eski eşi ve yeni sevgilisiyle birlikte kahvaltı ettiği görüntüleri yayınladı.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, ülkesi Arjantinde tedavi görmeye devam ediyor.
Yıldız golcünün boşanma arefesinde olduğu eşi Wanda Nara ise yaptığı paylaşımlarla her gün yeni bir gündem yaratmaya devam ediyor.
Arjantinli rapçi L-Gante ile yeni bir aşk yaşayan Nara, eski eşi Maxi Lopez'le de bağlarını güçlendiriyor.
Wanda Nara bu kez sevgilisi ve eski eşiyle birlikte sabah kahvaltısı yaptı.
Nara bu görüntüleri Instagram hesabından paylaşırken, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından tepki gördü.
Wanda geçtiğimiz günlewrde sevgilisi L-Gante ve çocuklarıyla İtalya'ya tatil yapmıştı.
Nara sevgilisi L-Gante ile birlikte eski eşi ve erkek çocuklarının babası Maxi Lopez'i tanıştırmıştı.
Wanda Nara, 2008 - 2013 arasında Maxi Lopez ile evlilik yaşamıştı