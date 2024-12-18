Wanda Nara eski eşi ve yeni sevgilisiyle kahvaltıya gitti

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, ülkesi Arjantinde tedavi görmeye devam ediyor.

Yıldız golcünün boşanma arefesinde olduğu eşi Wanda Nara ise yaptığı paylaşımlarla her gün yeni bir gündem yaratmaya devam ediyor.