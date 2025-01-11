Wanda Nara kuduracak! Icardi ile yeni sevgilisi China Suarez aşka geldi
Çocuklarının annesi Wanda Nara tarafından ihanete uğrayan Mauro Icardi'nin yeni sevgilisi Arjantinli oyuncu ve model China Suárez, Icardi ile sarmaş dolaş pozlarıyla adeta düşman değil, Wanda Nara çatlattı...
Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi yaşadığı sakatlık ve çocuklarının annesi Wanda Nara'nın ihanetiyle hayatının en zor dönemlerinden birini geçirirken, Wanda Nara'nın "tekrar başlayalım" teklifini reddedip Arjantinli oyuncu ve model China Suárez ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
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Mauro Icardi yeni aşkını sosyal medyadan ilan ederek tüm dünyaya duyururken bir hamle de Icardi'nin yeni sevgilisi Arjantinli oyuncu ve model China Suárez'den geldi.
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Arjantinli oyuncu ve model China Suárez Icardi ile samimi pozlarını adeta Wanda Nara'ya nispet yaparcasına peş peşe paylaştı.
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Gerçek adı María Eugenia Suárez olan Arjantinli oyuncu ve model China Suárez hem oyunculuk hem modellik hem de şarkıcılık yapıyor.
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