Wanda Nara makyajsız haliyle sosyal medyanın diline düştü
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin, boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara'nın doğal hali görenleri şaşırttı.
Yıldız futbolcu Mauro Icardi, Wanda Nara'nın yer aldığı video ve fotoğrafları sosyal medyada hesabından paylaştı.
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Arjantinli futbolcu, boşanma aşamasında olduğu eşi Nara'nın fotoğrafının yer aldığı paylaşıma, "Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimin önünde durup beni taciz etti. Buna ne ad veriyoruz, ne başlık koyuyoruz?" notunu düştü.
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Bu paylaşım, sosyal medyada gündem olurken, Icardi'nin paylaşımlarındaki makyajsız halleriyle dikkat çeken Wanda Nara, sosyal medyanın diline düştü. Cesur pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Wanda Nara'nın doğal hali görenleri şaşırttı.
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İşte Wanda Nara'nın o fotoğrafı...
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