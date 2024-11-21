Wanda Nara makyajsız haliyle sosyal medyanın diline düştü

Arjantinli futbolcu, boşanma aşamasında olduğu eşi Nara'nın fotoğrafının yer aldığı paylaşıma, "Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimin önünde durup beni taciz etti. Buna ne ad veriyoruz, ne başlık koyuyoruz?" notunu düştü.