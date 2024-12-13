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  4. Wanda Nara, sevgilisi L-Gante'nin aşk tatilinden olay görüntüler

Wanda Nara, sevgilisi L-Gante'nin aşk tatilinden olay görüntüler

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'yle boşanma süreci devam eden Wanda Nara çocukları ve kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi L-Gante ile aşk tatiline çıktı... Avrupa'nın kalbindeki aşk tatilinde çılgın aşıklar partide soluğu havuzda aldı.

Wanda Nara, sevgilisi L-Gante'nin aşk tatilinden olay görüntüler - Resim: 1

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi ile tartışmalı bir boşanma süreci yaşayan Wanda Nara yeni yaşını kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi L-Gante ile çıktığı aşk tatilinde kutladı.

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Wanda Nara, sevgilisi L-Gante'nin aşk tatilinden olay görüntüler - Resim: 2

Wanda Nara'nın L-Gante ve arkadaşlarıyla verdikleri doğum günü partisi iki sevgilininin havuza atladıkları anlarla olay olmuştu.

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Wanda Nara, sevgilisi L-Gante'nin aşk tatilinden olay görüntüler - Resim: 3

Gündem olan havuz partisinin ardından Wanda Nara, genç sevgilisi rapçi L-Gante ve çocuklarıyla birlikte İtalya'ya tatile gitti. 

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Wanda Nara, sevgilisi L-Gante'nin aşk tatilinden olay görüntüler - Resim: 4

Wnda Nara, romantik anlarını da Instagram hesabından paylaştı.

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