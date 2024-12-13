Wanda Nara, sevgilisi L-Gante'nin aşk tatilinden olay görüntüler
Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'yle boşanma süreci devam eden Wanda Nara çocukları ve kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi L-Gante ile aşk tatiline çıktı... Avrupa'nın kalbindeki aşk tatilinde çılgın aşıklar partide soluğu havuzda aldı.
Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi ile tartışmalı bir boşanma süreci yaşayan Wanda Nara yeni yaşını kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi L-Gante ile çıktığı aşk tatilinde kutladı.
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Wanda Nara'nın L-Gante ve arkadaşlarıyla verdikleri doğum günü partisi iki sevgilininin havuza atladıkları anlarla olay olmuştu.
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Gündem olan havuz partisinin ardından Wanda Nara, genç sevgilisi rapçi L-Gante ve çocuklarıyla birlikte İtalya'ya tatile gitti.
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Wnda Nara, romantik anlarını da Instagram hesabından paylaştı.
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