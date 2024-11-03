Wanda Nara, ünlü rapçi L-Gante ile sobelendi; Icardi bu sefer affetmedi
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın, Arjantinli rapçi L-Gante ile birlikte Cadılar Bayramı partisindeki samimi görüntüleri olay oldu. Icardi'nin bu görüntülerin ardından Wanda Nara'yı Instagram'da takipten çıkardığı görüldü.
Son dönemde bir dargın bir barışık olan Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile Wanda Nara, boşanmanın eşiğine geldikten sonra ilişkilerine bir şans daha vermişti.
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Ancak Wanda Nara'nın rapçi L-Gante ile samimi görüntüleri ortalığı karıştırdı.
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Wanda Nara, daha önce hakkında aşk dedikoduları çıkan Arjantinli rapçi L-Gante ile birlikte Cadılar Bayramı partisine katıldı.
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Nara ve L-Gante'nin sosyal medyada hızla yayılan samimi görüntüleri sonrasında, Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Nara'yı sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı.
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