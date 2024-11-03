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Wanda Nara, ünlü rapçi L-Gante ile sobelendi; Icardi bu sefer affetmedi

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın, Arjantinli rapçi L-Gante ile birlikte Cadılar Bayramı partisindeki samimi görüntüleri olay oldu. Icardi'nin bu görüntülerin ardından Wanda Nara'yı Instagram'da takipten çıkardığı görüldü.

Wanda Nara, ünlü rapçi L-Gante ile sobelendi; Icardi bu sefer affetmedi - Resim: 1

Son dönemde bir dargın bir barışık olan Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile Wanda Nara, boşanmanın eşiğine geldikten sonra ilişkilerine bir şans daha vermişti. 

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Wanda Nara, ünlü rapçi L-Gante ile sobelendi; Icardi bu sefer affetmedi - Resim: 2

Ancak Wanda Nara'nın rapçi L-Gante ile samimi görüntüleri ortalığı karıştırdı.

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Wanda Nara, ünlü rapçi L-Gante ile sobelendi; Icardi bu sefer affetmedi - Resim: 3

Wanda Nara, daha önce hakkında aşk dedikoduları çıkan Arjantinli rapçi L-Gante ile birlikte Cadılar Bayramı partisine katıldı.

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Wanda Nara, ünlü rapçi L-Gante ile sobelendi; Icardi bu sefer affetmedi - Resim: 4

Nara ve L-Gante'nin sosyal medyada hızla yayılan samimi görüntüleri sonrasında, Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Nara'yı sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı.

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