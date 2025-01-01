Wanda Nara'dan 2024'e olay olacak veda

Instagram hesabından paylaşım yapan Nara " Benim için çok özel bir yıl sona erdi. Her zaman yanımda olan aileme ve arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Tatilleri çocuklarım olmadan geçirdim çünkü annelerinin tekrar güçlü olması ve aynı zamanda yurt dışında yaşayan ve tüm yıl boyunca bana güvenen babalarıyla birlikte 15 gün geçirmeleri adil. Yapmadığım, söylemediğim ve anlatıldığı gibi olmadı şeylerle beni kirletmeye çalıştılar, asla kimseyi kandırmadım, seçimim ne kadar zor olursa olsun her zaman önden gider ve doğruyu söylerim." dedi.