Wanda Nara'dan 2024'e olay olacak veda
Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro İcardi ile olaylı bir boşanma sürecinden geçen ve hakkında her gün yeni bir iddia ortaya atılan Wanda Nara'nın 2024'e veda mesajı dikkat çekti.
Galatasaray'ın yıldızı Icardi ile yaşadığı olaylarla adı gündemden düşmeyen Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2024'e veda etti.
İmalı sözleri dikkat çeken Nara, "2025'te hayatımın tadını çıkarmak istiyorum" dedi.
Instagram hesabından paylaşım yapan Nara " Benim için çok özel bir yıl sona erdi. Her zaman yanımda olan aileme ve arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Tatilleri çocuklarım olmadan geçirdim çünkü annelerinin tekrar güçlü olması ve aynı zamanda yurt dışında yaşayan ve tüm yıl boyunca bana güvenen babalarıyla birlikte 15 gün geçirmeleri adil. Yapmadığım, söylemediğim ve anlatıldığı gibi olmadı şeylerle beni kirletmeye çalıştılar, asla kimseyi kandırmadım, seçimim ne kadar zor olursa olsun her zaman önden gider ve doğruyu söylerim." dedi.
Çocuklarıyla ayrı yılbaşı geçirdiğini dile getiren Nara şu ifadeleri kullandı: