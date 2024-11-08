Wanda Nara'dan ayrılan Icardi'den sürpriz Simge hamlesi

"AYRIYIM VE ÖZGÜRÜM"

L-Gante ile birlikte açtığı canlı yayında dudak dudağa görüntülenen Wanda Nara, gelen tepkilerin ardından, "Ayrıyım ve istediğim kişiyle birlikte olmakta özgürüm. Maddi olarak çocuklarıma tek başıma bakıyorum. Kızlarımın ne yazık ki rehin olan evcil hayvanlarını kurtarmak için de tehditlerle de uğraşıyorum. Aile fotoğrafı yüzünden mutsuz bir ilişkide kalmam" şeklinde bir açıklama yapmıştı.