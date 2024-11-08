Wanda Nara'dan ayrılan Icardi'den sürpriz Simge hamlesi
Galatasaraylı yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin, Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra ünlü şarkıcı Simge'yi takibe alması dikkat çekti. Simge de bu hamleye kayıtsız kalmadı.
Mauro Icardi bir dargın bir barışık olduğu eşi Wanda Nara'dan geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir darbe yemişti. Nara, aylar önce adı aşk dedikodularına karıştığı L-Gante ile canlı yayında yakınlaştıkları anları paylaşırken büyük eleştirilerin de odağı oldu.
"AYRIYIM VE ÖZGÜRÜM"
L-Gante ile birlikte açtığı canlı yayında dudak dudağa görüntülenen Wanda Nara, gelen tepkilerin ardından, "Ayrıyım ve istediğim kişiyle birlikte olmakta özgürüm. Maddi olarak çocuklarıma tek başıma bakıyorum. Kızlarımın ne yazık ki rehin olan evcil hayvanlarını kurtarmak için de tehditlerle de uğraşıyorum. Aile fotoğrafı yüzünden mutsuz bir ilişkide kalmam" şeklinde bir açıklama yapmıştı.
GÖNLÜNÜ SİMGE'YE Mİ KAPTIRDI?
Tüm bu olaylar gündemden günlerdir düşmezken Arjantin basınında bambaşka bir iddia ortaya çıktı. Informatesalta adlı haber sitesinde yer alan habere göre; Matías Vázquez isimli Arjantinli bir gazeteci, Icardi'nin bir arkadaşının "Mauro'nun bir arkadaşı bana şöyle dedi: Türkiye'de gözleri başka bir kadında, Wanda artık yok'' dediğini iddia etti.
Vazquez sözlerine, "Onu üç yıldır tanıyor, attığı golleri kutluyor. Francesca ve Isabella'yı zaten tanıyor. Icardi bu kadına tamamen aşık oldu. Wanda bunu biliyordu ve ne yaptı? Simge'nin Arjantinli'nin kalbini fethedeceğini bilerek koşarak ayrıldı" diyerek devam etti.