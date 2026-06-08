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  4. Wanda Nara'dan Mauro Icardi'yi çıldırtacak 8 milyon Euroluk hamle

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'yi çıldırtacak 8 milyon Euroluk hamle

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile çalkantılı bir boşanma süreci geçiren Wanda Nara, Icardi'nin kendisine hediye ettiği İtalya Como Gölü'ndeki lüks villayı 8 milyon euroya satışa çıkardı. 2018'de 2.5 milyon euroya alınan malikanenin elden çıkarılması büyük yankı uyandırdı.

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'yi çıldırtacak 8 milyon Euroluk hamle - Resim: 1

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile yaşadığı fırtınalı ayrılık süreciyle uluslararası magazin manşetlerinden düşmeyen Wanda Nara, ilişkilerinin en büyük sembollerinden birini daha gözden çıkardı. 

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Wanda Nara'dan Mauro Icardi'yi çıldırtacak 8 milyon Euroluk hamle - Resim: 2

Haber3.com'un derlediği bilgilere göre; Nara, Arjantinli futbolcunun evlilikleri döneminde kendisine armağan ettiği İtalya'daki rüya malikaneyi resmen satışa sundu.

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Wanda Nara'dan Mauro Icardi'yi çıldırtacak 8 milyon Euroluk hamle - Resim: 3

İtalya'nın Brienno kasabasında, dünyaca ünlü ve milyarderlerin gözdesi Como Gölü'nün hemen kıyısında yer alan lüks villanın tapusu doğrudan Wanda Nara'nın üzerine kayıtlı bulunuyor.

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Wanda Nara'dan Mauro Icardi'yi çıldırtacak 8 milyon Euroluk hamle - Resim: 4

2018 yılında yaklaşık 2.5 milyon euro bedelle satın alınan bu özel mülk için Nara'nın belirlediği güncel satış fiyatı ise tam 8 milyon euro. 

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