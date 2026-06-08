Wanda Nara'dan Mauro Icardi'yi çıldırtacak 8 milyon Euroluk hamle
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile çalkantılı bir boşanma süreci geçiren Wanda Nara, Icardi'nin kendisine hediye ettiği İtalya Como Gölü'ndeki lüks villayı 8 milyon euroya satışa çıkardı. 2018'de 2.5 milyon euroya alınan malikanenin elden çıkarılması büyük yankı uyandırdı.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile yaşadığı fırtınalı ayrılık süreciyle uluslararası magazin manşetlerinden düşmeyen Wanda Nara, ilişkilerinin en büyük sembollerinden birini daha gözden çıkardı.
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Haber3.com'un derlediği bilgilere göre; Nara, Arjantinli futbolcunun evlilikleri döneminde kendisine armağan ettiği İtalya'daki rüya malikaneyi resmen satışa sundu.
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İtalya'nın Brienno kasabasında, dünyaca ünlü ve milyarderlerin gözdesi Como Gölü'nün hemen kıyısında yer alan lüks villanın tapusu doğrudan Wanda Nara'nın üzerine kayıtlı bulunuyor.
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2018 yılında yaklaşık 2.5 milyon euro bedelle satın alınan bu özel mülk için Nara'nın belirlediği güncel satış fiyatı ise tam 8 milyon euro.
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