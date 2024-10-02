Wanda Nara'nın gizli ses kaydı ortaya çıktı
Süper Lig'in son Gol Kralı ve Galatasaray'ın yıldızı Mauro İcardi ile Wanda Nara boşanma aşamasına gelirken şimdi de Wanda Nara'ya ait olduğu iddia edilen gizli bir ses kaydı ortalığı karıştırdı.
Boşanma kararı alan Mauro Icardi ile olaylı eşi Wanda Nara ile ilgili iddialara yeni bir tanesi daha eklendi.
1 / 7
Arjantin medyasında yayımlanan haberlere göre, Wanda Nara’ya ait olduğu iddia edilen bazı ses kayıtları sızdırıldı.
2 / 7
Yayınlanan ses kayıtlarında Nara'nın "Mauro'dan boşandığım için Arjantin'e geldim. Şu anda boşanmayı organize ediyorum. Artık buna dayanamıyorum" şeklinde ifadelerde bulunduğu belirtildi.
3 / 7
Çiftin Arjantin’de birlikte görüntülenmesinin ardından, Nara'nın avukatı dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
4 / 7