  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Wanda Nara'nın gizli ses kaydı ortaya çıktı

Wanda Nara'nın gizli ses kaydı ortaya çıktı

Süper Lig'in son Gol Kralı ve Galatasaray'ın yıldızı Mauro İcardi ile Wanda Nara boşanma aşamasına gelirken şimdi de Wanda Nara'ya ait olduğu iddia edilen gizli bir ses kaydı ortalığı karıştırdı.

Wanda Nara'nın gizli ses kaydı ortaya çıktı - Resim: 1

Boşanma kararı alan Mauro Icardi ile olaylı eşi Wanda Nara ile ilgili iddialara yeni bir tanesi daha eklendi.

 

 

1 / 7
Wanda Nara'nın gizli ses kaydı ortaya çıktı - Resim: 2

Arjantin medyasında yayımlanan haberlere göre, Wanda Nara’ya ait olduğu iddia edilen bazı ses kayıtları sızdırıldı. 

2 / 7
Wanda Nara'nın gizli ses kaydı ortaya çıktı - Resim: 3

Yayınlanan ses kayıtlarında Nara'nın "Mauro'dan boşandığım için Arjantin'e geldim. Şu anda boşanmayı organize ediyorum. Artık buna dayanamıyorum" şeklinde ifadelerde bulunduğu belirtildi. 

3 / 7
Wanda Nara'nın gizli ses kaydı ortaya çıktı - Resim: 4

Çiftin Arjantin’de birlikte görüntülenmesinin ardından, Nara'nın avukatı dikkat çeken bir açıklamada bulundu. 

4 / 7