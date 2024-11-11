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  4. ''Eski yenge'' Wanda Nara'nın sevgilisi Galatasaraylıları kızdırdı

Wanda Nara'nın sevgilisi Galatasaraylıları kızdırdı: Taraftarın intikamı acı oldu

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, yeni sevgilisi rapçi L-Gante ile canlı yayın açmaya devam ediyor. Galatasaraylı taraftarlar canlı yayında yorum yağdırdı. Rapçi L-Gante, ''En büyük Fenerbahçe'' diyerek Galatasaraylıları kızdırdı. Galatasaraylılar ise ünlü rapçinin hesabını şikayet ederek kapattırdı.

Wanda Nara'nın sevgilisi Galatasaraylıları kızdırdı: Taraftarın intikamı acı oldu - Resim: 1

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'den ayrılan ve yayınladığı ifşa mesajıyla gündem olan Wanda Nara sevgilisi L-Gante ile canlı yayın açmaya devam ediyor. Son olarak Mauro Icardi ile yazışmalarını sosyal medyadan ifşa eden Wanda'nın son canlı yayını Galatasaraylıları kızdırdı.

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Wanda Nara'nın sevgilisi Galatasaraylıları kızdırdı: Taraftarın intikamı acı oldu - Resim: 2

Rapçi L-Gante, yorumların birinde gelen Fenerbahçe ismini gördükten sonra Wanda Nara'ya ne olduğunu sordu ve öğrendikten sonra "En büyük Fenerbahçe" dedi. L-Gante bunun ardından Fenerbahçe'nin yıldızı Dzeko'nun fotoğrafını da yayınladı.

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Wanda Nara'nın sevgilisi Galatasaraylıları kızdırdı: Taraftarın intikamı acı oldu - Resim: 3

Gelişmelerin ardından Galatasaraylılar ünlü rapçinin Instagram hesabını şikayet ederek kapattırdı.

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Wanda Nara'nın sevgilisi Galatasaraylıları kızdırdı: Taraftarın intikamı acı oldu - Resim: 4

Mauro Icardi ile ayrılan ve yıldız futbolcunun sakatlığı sonrası yaptığı paylaşımlarla tepki çeken Wanda Nara geçtiğimiz günlerde Icardi'nin kendisine attığı mesajı ifşa etmişti.

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