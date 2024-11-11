Wanda Nara'nın sevgilisi Galatasaraylıları kızdırdı: Taraftarın intikamı acı oldu
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, yeni sevgilisi rapçi L-Gante ile canlı yayın açmaya devam ediyor. Galatasaraylı taraftarlar canlı yayında yorum yağdırdı. Rapçi L-Gante, ''En büyük Fenerbahçe'' diyerek Galatasaraylıları kızdırdı. Galatasaraylılar ise ünlü rapçinin hesabını şikayet ederek kapattırdı.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'den ayrılan ve yayınladığı ifşa mesajıyla gündem olan Wanda Nara sevgilisi L-Gante ile canlı yayın açmaya devam ediyor. Son olarak Mauro Icardi ile yazışmalarını sosyal medyadan ifşa eden Wanda'nın son canlı yayını Galatasaraylıları kızdırdı.
Rapçi L-Gante, yorumların birinde gelen Fenerbahçe ismini gördükten sonra Wanda Nara'ya ne olduğunu sordu ve öğrendikten sonra "En büyük Fenerbahçe" dedi. L-Gante bunun ardından Fenerbahçe'nin yıldızı Dzeko'nun fotoğrafını da yayınladı.
Gelişmelerin ardından Galatasaraylılar ünlü rapçinin Instagram hesabını şikayet ederek kapattırdı.
Mauro Icardi ile ayrılan ve yıldız futbolcunun sakatlığı sonrası yaptığı paylaşımlarla tepki çeken Wanda Nara geçtiğimiz günlerde Icardi'nin kendisine attığı mesajı ifşa etmişti.