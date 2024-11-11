Wanda Nara'nın sevgilisi Galatasaraylıları kızdırdı: Taraftarın intikamı acı oldu

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'den ayrılan ve yayınladığı ifşa mesajıyla gündem olan Wanda Nara sevgilisi L-Gante ile canlı yayın açmaya devam ediyor. Son olarak Mauro Icardi ile yazışmalarını sosyal medyadan ifşa eden Wanda'nın son canlı yayını Galatasaraylıları kızdırdı.