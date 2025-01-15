Wanda Nara'ya ikinci darbe: Önce Mauro Icardi şimdi de L-Gante

Mauro Icardi ile boşanma sürecinin tamamlanmamasını beklemeden L-Gante ile kameraların önünde aşk yaşayan ve sosyal medyayı yeni sevgilisiyle çektirdiği pozlarla dolduran Wanda Nara L-Gante ile olan ilişkisi de sona ermiş ve tekrar Mauro Icardi'nin kapısını çalmıştı.