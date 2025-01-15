Wanda Nara'ya ikinci darbe: Önce Mauro Icardi şimdi de L-Gante
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile boşanma sürecinde kendisinden 13 yaş küçük ABD'li ünlü rap şarkıcısı L-Gante ile birlikte olan, ardından L-Gante'den ayrılarak Icardi'ye "yeniden başlayalım" teklifinde bulunan ancak Arjantinli oyuncu ve model China Suárez ile aşk yaşamaya başlayan Icardi'den "ret" yanıtı alan Wanda Nara'ya bir darbe de L-Gante'den geldi.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'yi terk ederek rapçi L-Gante ile yeni bir aşka yelken açan Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde ilişkisini sonlandırdığını duyurmuştu.
Mauro Icardi ile boşanma sürecinin tamamlanmamasını beklemeden L-Gante ile kameraların önünde aşk yaşayan ve sosyal medyayı yeni sevgilisiyle çektirdiği pozlarla dolduran Wanda Nara L-Gante ile olan ilişkisi de sona ermiş ve tekrar Mauro Icardi'nin kapısını çalmıştı.
Ancak yaşadığı sakatlık ve çocuklarının annesi Wanda Nara'nın ihanetiyle hayatının en zor dönemlerinden birini geçirirken Arjantinli oyuncu ve model China Suárez ile yeni bir aşka yelken açan Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Wanda Nara'nın bu teklifini reddetmişti.
Kendisini Mauro İcardi ile barışmak için terk eden Wanda Nara’ya bir darbe de kendisinden 13 yaş küçük eski sevgilisi rapçi L-Gante’den geldi.