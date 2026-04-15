Wilma Elles'ten mobilya devine 600 bin TL'lik dava

Ünlü oyuncu Wilma Elles, reklam yüzü olduğu mobilya firmasıyla mahkemelik oldu. Fotoğraflarının sözleşme dışı kullanıldığını belirten Elles, 600 bin TL’lik tazminat davası açtı.

Kaynak: Sabah Gazetesi
"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisindeki "Caroline" karakteriyle şöhreti yakalayan Alman oyuncu Wilma Elles, reklam yüzü olduğu mobilya firmasına karşı hukuk mücadelesi başlattı. Ünlü oyuncu, firmanın sözleşme şartlarını ihlal ederek fotoğraflarını izinsiz kullandığı gerekçesiyle yargıya başvurdu.

Sözleşme şartları ihlal edildi iddiası

 İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçeye göre Elles, firmayla sadece toptancılara yönelik iki sezonluk katalog çekimi için anlaştı. 

Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; oyuncu, bu fotoğrafların izni olmaksızın firmanın mağazalarında ve araçlarında kullanılmaya devam ettiğini öne sürdü.

Maddi ve manevi zarara uğradığını ifade eden Wilma Elles, haklarının ihlal edildiğinin tespitiyle birlikte toplam 600 bin TL alacak davası açtı. 

