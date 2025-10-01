Yabancı Damat'ın Nazlı'sı yeni film projesiyle geri dönüyor
Yabancı Damat dizisinde canlandırdığı Nazlı karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Nehir Erdoğan'ın yeni projesi belli oldu.
OGM Pictures imzalı ve Amazon Prime Video için çekilecek “Yaz Evi” filminin oyuncu kadrosu genişliyor. Yönetmenliğini Erdem Tepegöz’ün üstleneceği filmin çekimleri ekim ayının ikinci haftasında başlayacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrollerde Derya Pınar Ak (Zeynep), Onur Seyit Yaran (Sinan), Mina Demirtaş (Selin) ve Selma Ergeç (Zeynep) yer alırken, kadroya son olarak başarılı oyuncu Nehir Erdoğan dahil oldu. Erdoğan, filmde “Sevinç” karakterine hayat verecek.
Film, etkileyici bir anne-kız hikâyesini konu alıyor. Selin, annesinin geçmişine ışınlanarak onun gençlik dönemine tanıklık edecek ve büyük bir yüzleşme yaşayacak. Nehir Erdoğan ise Selin’in anneannesi Sevinç’in gençliğini canlandıracak.
Yaz Evi” güçlü kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle şimdiden sinemaseverlerin merakla beklediği projeler arasına girdi.