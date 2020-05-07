Yağmur Aşık okul müdürünü tehdit etti: Yüzüne kezzap atacağım
Eski futbolcu Emre Aşık’ın eşi Yağmur Aşık, kendisi hakkında “Çocuğuna şiddet uyguluyor” diye şahitlik yapan okul müdürünü “Yüzüne kezzap atacağım, okulu yakacağım” diyerek tehdit etti. Aşık’ın iki yıla kadar hapsi isteniyor.
Eski futbolcu Emre Aşık’ın eşi Yağmur Aşık, kendisi hakkında “Çocuğuna şiddet uyguluyor” diye şahitlik yapan okul müdürünü “Yüzüne kezzap atacağım, okulu yakacağım” diyerek tehdit etti. Aşık’ın iki yıla kadar hapsi isteniyor.
Emre Aşık, boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Aşık'ı çocuklarını darp ettiği ve kötü davrandığı için mahkemeye vermişti.