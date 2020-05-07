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  3. 07 Mayıs 2020 08:22

Yağmur Aşık okul müdürünü tehdit etti: Yüzüne kezzap atacağım

Eski futbolcu Emre Aşık’ın eşi Yağmur Aşık, kendisi hakkında “Çocuğuna şiddet uyguluyor” diye şahitlik yapan okul müdürünü “Yüzüne kezzap atacağım, okulu yakacağım” diyerek tehdit etti. Aşık’ın iki yıla kadar hapsi isteniyor.

Yağmur Aşık okul müdürünü tehdit etti: Yüzüne kezzap atacağım

Eski futbolcu Emre Aşık’ın eşi Yağmur Aşık, kendisi hakkında “Çocuğuna şiddet uyguluyor” diye şahitlik yapan okul müdürünü “Yüzüne kezzap atacağım, okulu yakacağım” diyerek tehdit etti. Aşık’ın iki yıla kadar hapsi isteniyor.

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Yağmur Aşık okul müdürünü tehdit etti: Yüzüne kezzap atacağım

Emre Aşık, boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Aşık'ı çocuklarını darp ettiği ve kötü davrandığı için mahkemeye vermişti.

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Yağmur Aşık okul müdürünü tehdit etti: Yüzüne kezzap atacağım

Çocukların darp edildiğini gösteren fotoğraflarına rağmen, anne Aşık suçlamayı reddetmişti.

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Yağmur Aşık okul müdürünü tehdit etti: Yüzüne kezzap atacağım

Ancak oğlunun eğitim gördüğü okulun müdürü Asiye K., küçük E.'nin yaşadığı psikolojik bunalıma tanıklık ettiğini söyleyip şahit olarak ifade vermişti.

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