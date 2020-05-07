Yağmur Aşık okul müdürünü tehdit etti: Yüzüne kezzap atacağım

Eski futbolcu Emre Aşık’ın eşi Yağmur Aşık, kendisi hakkında “Çocuğuna şiddet uyguluyor” diye şahitlik yapan okul müdürünü “Yüzüne kezzap atacağım, okulu yakacağım” diyerek tehdit etti. Aşık’ın iki yıla kadar hapsi isteniyor.

