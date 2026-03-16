Yağmur Atacan'dan yıllar sonra gelen itirafı: ''Pınar Altuğ'a kafa attım, küvete düştü''
2008 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdüren Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti, nişan gecelerinde yaşadıkları talihsiz kazayı yıllar sonra ilk kez anlattı. Kendi YouTube kanallarında samimi açıklamalarda bulunan Yağmur Atacan, nişan gecesi eşini öpmek isterken ayağının kaydığını ve kazara kafa atarak Pınar Altuğ'un küvete düşmesine neden olduğunu itiraf etti.
Ekranların sevilen çifti Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, evliliklerinin 18. yılına doğru ilerlerken, bugüne kadar pek bilinmeyen bir anılarını paylaştı.
Kendi YouTube kanallarında hayranlarından gelen soruları yanıtlayan çift, ilişkilerinin en başında yaşadıkları o komik ve bir o kadar da talihsiz kazayı izleyicilerle buluşturdu.
"İlişkinizin en komik ve bilinmeyen detayı nedir?" sorusuna samimiyetle yanıt veren Yağmur Atacan, 2008 yılındaki nişan gecesini şu sözlerle anlattı: "Pınar’ı öpeyim derken ayağım kaydı ve dengemi kaybettim. Ne yazık ki o sırada yanlışlıkla kafam Pınar'a çarptı ve kafa atmış oldum. O şaşkınlıkla birlikte kafa üstü küvetin içine düştü."
Yağmur Atacan’ın bu itirafı karşısında gülümseyen Pınar Altuğ da o günlere dair tanışma anılarıyla ilgili kendi cephesinden bir anıyı paylaşarak, çiftin ne kadar eğlenceli bir ilişki sürdürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. 2009 yılında kızları Su'yu kucaklarına alan ve magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alan ikilinin bu samimi paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.