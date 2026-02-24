Yağmur Atacan'ın eşi Pınar Altuğ'a yıllar önce yaptığı evlenme teklifi herkesi şaşırttı
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, Masadaki Sırlar programında nasıl evlenmeye karar verdiklerini ilk kez anlatırken yaptığı açıklamalar gündem oldu.
Hem yaptığı açıklamalar hem de sosyal medyada yaşantısına dair tepki çeken yorumlara verdiği yanıtlarla Türkiye'de magazin gündeminden düşmeyen Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile katıldığı bir programda nasıl evlenmeye karar verdiklerini ilk kez anlattı.
Türkiye'nin "Çocuklar Duymasın" adlı dizideki Meltem rolüyle hafızasına kazınan Pınar Altuğ Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturmuştu.
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, Serda'nın sunduğu Masadaki Sırlar programına konuk olarak 17 yıllık evliliklerinin perde arkasını ilk kez bu denli açık bir şekilde paylaştı. Çiftin evlenme kararının ardındaki ilginç hikaye sosyal medyada gündem oldu.
Evlilik kararının nasıl alındığını anlatan Pınar Altuğ, fikrin kendisinden değil Yağmur Atacan'dan geldiğini söyledi.