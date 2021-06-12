Yağmur Sarıoğlu garajına bir araç daha ekledi!

GARAJINDA LÜKS ARAÇLAR

Evinin garajında adeta servet yatan Sarıoğlu Ailesi'nde, ayrıca 730 bin TL değerinde Mercedes GLS 350d marka cip, 600 bin TL değerinde BMW İ8 marka spor lüks elektrikli araba, 890 bin euro değerinde Lamborghini Aventador marka lüks araçlar bulunuyor.