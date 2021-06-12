Yağmur Sarıoğlu garajına bir araç daha ekledi!
İlk çocuğunu 2011 yılında dünyaya getiren Yağmur Sarıoğlu, geçtiğimiz aylarda üçüncü çocuğunu kucağına almıştı. Adrenalin ve hızı çok seven üç çocuk annesi, önceki gün Bebek'te görüntülendi.
Eşiyle birlikte sahibi oldukları, Bebek'te bulunan gözlük mağazasında denetleme yapan Yağmur Sarıoğlu çıkışta basın mensuplarını görünce küçük çaplı şaşkınlık yaşadı.
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32 yaşındaki Yağmur Sarıoğlu, kafasındaki kask ile dikkat çekerken yeni aldığı Vespa motosikletine binerek evinin yolunu tuttu.
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Yağmur Sarıoğlu'nun garajında 2017 model Kawasaki Ninja 250R marka motosiklet ve Porsche Panamera marka bir spor aracı bulunuyor.
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GARAJINDA LÜKS ARAÇLAR
Evinin garajında adeta servet yatan Sarıoğlu Ailesi'nde, ayrıca 730 bin TL değerinde Mercedes GLS 350d marka cip, 600 bin TL değerinde BMW İ8 marka spor lüks elektrikli araba, 890 bin euro değerinde Lamborghini Aventador marka lüks araçlar bulunuyor.
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