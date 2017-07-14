Yakışıklı oyuncunun çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı!
Best Model yarışmasıyla kariyerine başlayan Kenan İmirzalıoğlu'nun yıllar önce ortaokul sıralarında çekilen bir pozu hayranları tarafından açılan sosyal medya hesabında paylaşıldı.
İmirzalıoğlu'nun bu siyah- beyaz pozu hayran sayfasında " Yakışıklı olacağı o zamanlardan belliymiş" notuyla paylaşıldı.
İmirzalıoğlu, hayata gözlerini bir köyde açıp sonradan gösteri dünyasında adını duyuran ünlülerden biri. Yakışıklı oyuncu 18 Haziran 1974'te Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Üçem köyünde dünyaya geldi. Babası Mustafa çiftçi, annesi Yıldız ise ev hanımı.