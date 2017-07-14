Yakışıklı oyuncunun çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı!

Soyu Akkoyunlu Devleti Hükümdarı Uzun Hasan'a dayanan İmirzalıoğlu, 12 yaşına gelinceye kadar ailesiyle birlikte Üçem KÖyü'nde yaşayan İmirzalıoğlu daha sonra orta ve lise öğrenimi için teyzesinin yanına Ankara'ya taşındı.





