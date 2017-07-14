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  3. 14 Temmuz 2017 10:05

Yakışıklı oyuncunun çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı!

Yakışıklı oyuncunun çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı!

Best Model yarışmasıyla kariyerine başlayan Kenan İmirzalıoğlu'nun yıllar önce ortaokul sıralarında çekilen bir pozu hayranları tarafından açılan sosyal medya hesabında paylaşıldı.

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Yakışıklı oyuncunun çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı!

İmirzalıoğlu'nun bu siyah- beyaz pozu hayran sayfasında " Yakışıklı olacağı o zamanlardan belliymiş" notuyla paylaşıldı.


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Yakışıklı oyuncunun çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı!

İmirzalıoğlu, hayata gözlerini bir köyde açıp sonradan gösteri dünyasında adını duyuran ünlülerden biri. Yakışıklı oyuncu 18 Haziran 1974'te Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Üçem köyünde dünyaya geldi. Babası Mustafa çiftçi, annesi Yıldız ise ev hanımı.

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Yakışıklı oyuncunun çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı!

Soyu Akkoyunlu Devleti Hükümdarı Uzun Hasan'a dayanan İmirzalıoğlu, 12 yaşına gelinceye kadar ailesiyle birlikte Üçem KÖyü'nde yaşayan İmirzalıoğlu daha sonra orta ve lise öğrenimi için teyzesinin yanına Ankara'ya taşındı.


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