  4. Yakışıklı şarkıcı Edis'ten sosyal medyayı sallayan kas şovu

Güçlü sesi ve büyük beğeni toplayan sahne şovlarıyla pop müziğin genç yıldızı Edis yaz tatilindeki kas şovuyla dikkatleri üzerine çeti.

Resim: 1

Pop müziğin sevilen isimlerinden Edis, hem Kosova konseri hem de albüm çalışmalarıyla geçirdiği yoğun dönemin ardından soluğu tatilde aldı. 

Resim: 2

Sahne şovları ve enerjik performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Edis, yeni albümüyle ses getirdi. 

Resim: 3

Yoğun çalışmalardan sonra dinlemek için kısa bir mola veren Edis tatil paylaşımıyla sossyal medyayı salladı.

Resim: 4

Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından tatil karesini “Hak edilmiş” notuyla paylaştı.

