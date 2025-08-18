Yakışıklı şarkıcı Edis'ten sosyal medyayı sallayan kas şovu
Güçlü sesi ve büyük beğeni toplayan sahne şovlarıyla pop müziğin genç yıldızı Edis yaz tatilindeki kas şovuyla dikkatleri üzerine çeti.
Pop müziğin sevilen isimlerinden Edis, hem Kosova konseri hem de albüm çalışmalarıyla geçirdiği yoğun dönemin ardından soluğu tatilde aldı.
Sahne şovları ve enerjik performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Edis, yeni albümüyle ses getirdi.
Yoğun çalışmalardan sonra dinlemek için kısa bir mola veren Edis tatil paylaşımıyla sossyal medyayı salladı.
Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından tatil karesini “Hak edilmiş” notuyla paylaştı.
