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  4. Yalı Çapkı dizisinin yıldızı Beril Pozam'dan sırt dekolteli poz! Beğeni butonu çöktü

Yalı Çapkı dizisinin yıldızı Beril Pozam'dan sırt dekolteli poz! Beğeni butonu çöktü

Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterine hayat veren oyuncu Beril Pozam, Instagram paylaşımlarıyla büyüledi.

Yalı Çapkı dizisinin yıldızı Beril Pozam'dan sırt dekolteli poz! Beğeni butonu çöktü - Resim: 1

27 yaşındaki oyuncu Beril Pozam, daha önce Ada Masalı, Afili Aşk gibi yapımlarda seyirci karşısına çıkmıştı. Pozam şimdilerde ise Kanal D'nin iddialı yapımı Yalı Çapkını dizisiyle izleyiciyle buluştu. 

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Yalı Çapkı dizisinin yıldızı Beril Pozam'dan sırt dekolteli poz! Beğeni butonu çöktü - Resim: 2

Instagram hesabında bir hayli aktif olan güzel oyuncu Beril Pozam, sırt dekolteli pozuyla takipçilerini mest etti.

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Yalı Çapkı dizisinin yıldızı Beril Pozam'dan sırt dekolteli poz! Beğeni butonu çöktü - Resim: 3

Hamam sahnesi eleştirilerin hedefi oldu
Yalı Çapkını'nın ilk bölümünde Beril Pozam'ın yer aldığı hamam sahnesi, sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Güzel oyuncu, görücüleri karşısında çıplak kaldığı sahne nedeniyle eleştirilerin odağında yer almıştı.

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Yalı Çapkı dizisinin yıldızı Beril Pozam'dan sırt dekolteli poz! Beğeni butonu çöktü - Resim: 4

Sosyal medya kullanıcıları, ''Bunlar nasıl sahneler, hala hamamda kız mı bakılıyormuş!'' ve ''Bizim dizilerimizde kadınlarımız neden bu kadar değersiz'' gibi yorumlarda bulunmuştu.

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