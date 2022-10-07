Yalı Çapkı dizisinin yıldızı Beril Pozam'dan sırt dekolteli poz! Beğeni butonu çöktü
Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterine hayat veren oyuncu Beril Pozam, Instagram paylaşımlarıyla büyüledi.
27 yaşındaki oyuncu Beril Pozam, daha önce Ada Masalı, Afili Aşk gibi yapımlarda seyirci karşısına çıkmıştı. Pozam şimdilerde ise Kanal D'nin iddialı yapımı Yalı Çapkını dizisiyle izleyiciyle buluştu.
1 / 10
Instagram hesabında bir hayli aktif olan güzel oyuncu Beril Pozam, sırt dekolteli pozuyla takipçilerini mest etti.
2 / 10
Hamam sahnesi eleştirilerin hedefi oldu
Yalı Çapkını'nın ilk bölümünde Beril Pozam'ın yer aldığı hamam sahnesi, sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Güzel oyuncu, görücüleri karşısında çıplak kaldığı sahne nedeniyle eleştirilerin odağında yer almıştı.
3 / 10
Sosyal medya kullanıcıları, ''Bunlar nasıl sahneler, hala hamamda kız mı bakılıyormuş!'' ve ''Bizim dizilerimizde kadınlarımız neden bu kadar değersiz'' gibi yorumlarda bulunmuştu.
4 / 10