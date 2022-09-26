Yalı Çapkını dizisi ilk bölümden büyük tepki topladı

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı STAR TV’nin yeni sezon dizisi Yalı Çapkını, daha ilk fragmanıyla hem konusu hem de oyuncu kadrosu açısından izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Ancak, dizide yer alan “Hamamda kız beğenme” sahnesi hem çekimlerin yapıldığı Gaziantep’te hem de sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı.