Yalı Çapkını dizisi ilk bölümden büyük tepki topladı
Star TV'nin yeni başlayan dizisi Yalı Çapkını ilk bölümüyle tepkileri topladı. Bir sahne vardı ki kadınları, özellikle de Gazianteplileri ayağa kaldırdı.
Star TV yeni dizisi Yalı Çapkını'nı dün akşam izleyici ile buluşturdu. Dizi başlar başlamaz, tepki topladı.
Yalı Çapkını dizisindeki hamam sahnesi herkesi şoke etti. Kadınlardan tepki yağarken, bu sahneler Gazianteplileri de kızdırdı.
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı STAR TV’nin yeni sezon dizisi Yalı Çapkını, daha ilk fragmanıyla hem konusu hem de oyuncu kadrosu açısından izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Ancak, dizide yer alan “Hamamda kız beğenme” sahnesi hem çekimlerin yapıldığı Gaziantep’te hem de sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı.
Hikayesi ünlü psikiyatr Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını dizisinde yer alan hamam sahnesi kadınları aşağılayan bir sahne olması sebebiyle eleştirildi. Yalı Çapkını dizisinde Gaziantepli Korhan Ailesi’nin başından geçenler anlatılıyor. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Burcu Alptekin üstlenirken senaryosunu ise Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.