Yalı Çapkını dizisine veda vakti... Final tarihi belli oldu
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın final tarihi belli oldu.
Star TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in yer aldığı sevilen dizi Yalı Çapkını'na veda vakti yaklaşıyor.
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Üç sezondur seyirciyi ekran başına toplayan dizi adım adım finale yürüyor.
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Yalı Çapkını dizisinin yurt dışı satış grafiği ve seyirci talebi nedeniyle geçen sezon sonu final kararından vazgeçilmiş ve bir sezon daha uzatılmıştı
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Bu sezon da elde edilen reytingler beklentiyi karşılayamadı.
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