Yalı Çapkını dizisinin senaristi değişti
Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yeni senaristi Zeynep Bonçe oldu.
Star TV’nin OGM Pictures imzalı dizisi 'Yalı Çapkını'nın üçüncü sezon hazırlıkları devam ediyor.
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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı dizinin senaristi Mehmet Barış Günger geçen sezon sonunda ekibe veda etti.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi için daha önce Star TV’nin dizilerinden 'Sefirin Kızı' ile 'Ateş Kuşları'nda çalışan H. Zeynep Bonçe’yle el sıkışıldı.
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Dizinin yeni sezon çekimleri ağustos sonunda başlayacak.
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