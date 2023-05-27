Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'in cesur yatak sahnesi! Bu görüntüler TV'de yayınlanmadı

SEYRAN VE FERİT'İN SEVİŞME SAHNESİ İZLENME REKORLARI KIRDI

Fuat'ın ölümü başta Ferit olmak üzere herkesi derinden etkiledi. Saffet Ağa ve ailesi de dahil herkes taziye için bir araya geldi. Fuat'ın ölümünden dolayı perişan bir halde olan Ferit, Tarık'ı cenazede görünce öfkeden deliye döndü. Seyran ise Ferit'i bırakmamakta kararlı olunca gece yarısı balkondan odasına girdi. Severek boşanmak zorunda kalan Ferit ve Seyran gece birlikte oldu.