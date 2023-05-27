Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'in cesur yatak sahnesi! Bu görüntüler TV'de yayınlanmadı
Yalı Çapkını'nın dün akşam yayınlanan 34. bölümünde Seyran ile Ferit'in sevişme sahnesi internette izlenme rekorları kırdı.
Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını, dün akşam 34. bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Abisi Fuat'ın ölümüyle yıkılan Ferit, severek boşandığı eski eşi Seyran ile romantik bir gece geçirdi.
SEYRAN VE FERİT'İN SEVİŞME SAHNESİ İZLENME REKORLARI KIRDI
Fuat'ın ölümü başta Ferit olmak üzere herkesi derinden etkiledi. Saffet Ağa ve ailesi de dahil herkes taziye için bir araya geldi. Fuat'ın ölümünden dolayı perişan bir halde olan Ferit, Tarık'ı cenazede görünce öfkeden deliye döndü. Seyran ise Ferit'i bırakmamakta kararlı olunca gece yarısı balkondan odasına girdi. Severek boşanmak zorunda kalan Ferit ve Seyran gece birlikte oldu.
TV'DE YAYINLANMAYAN GÖRÜNTÜLER
Ferit ve Seyran'ın yatak sahnesinin bir kısmı televizyonda yayınlanırken uzun versiyonu da internete özel olarak YouTube'da yayınlandı. Ferit ve Seyran arasından cüretkar yatak sahnesi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken video 14 saat içerisinde 4 milyon görüntülenme aldı.
Öte yandan Gülgün'ün ise Orhan'a olan öfkesini yenemez. Ferit, Fuat'ın mezarını ziyaret ettiğinde bir tehdit mesajı aldı. Halis Ağa, uzun bir aradan sonra Hattuç'a ördüğü duvarları indirdi. Kazım ise Suna'yla ilgili evlilik planını uygulamaya koyarken, Seyran'ı da Gaziantep'e götürme kararı alır.