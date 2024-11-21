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  4. Yalı Çapkını'nda sürpriz veda: Güzel oyuncu diziyi bırakıyor

Yalı Çapkını'nda sürpriz veda: Güzel oyuncu diziyi bırakıyor

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Diyar karakterine hayat veren Pelin Akil'in dizinin kadrosundan ayrılacağı öğrenildi.

Yalı Çapkını'nda sürpriz veda: Güzel oyuncu diziyi bırakıyor - Resim: 1

Güzel oyuncu Pelin Akil, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisine sonradan Diyar karakteriyle katılmıştı.

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Yalı Çapkını'nda sürpriz veda: Güzel oyuncu diziyi bırakıyor - Resim: 2

Seyran ve Ferit'in ayrılarak başka isimlerle birlikte olması Yalı Çapkını izleyicisinin tepki çekmişti.

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Yalı Çapkını'nda sürpriz veda: Güzel oyuncu diziyi bırakıyor - Resim: 3

Diziye Ferit'in yeni partneri olarak yeni sezonda dahil olan Diyar karakterine hayat veren Pelin Akil bu yüzden en başından beri istenmemişti.

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Yalı Çapkını'nda sürpriz veda: Güzel oyuncu diziyi bırakıyor - Resim: 4

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu sezon başında dizinin ekibine Diyar karakteriyle dahil olan Pelin Akil de ekipten ayrılacak.

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