Yalı Çapkını'nda sürpriz veda: Güzel oyuncu diziyi bırakıyor
Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Diyar karakterine hayat veren Pelin Akil'in dizinin kadrosundan ayrılacağı öğrenildi.
Güzel oyuncu Pelin Akil, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisine sonradan Diyar karakteriyle katılmıştı.
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Seyran ve Ferit'in ayrılarak başka isimlerle birlikte olması Yalı Çapkını izleyicisinin tepki çekmişti.
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Diziye Ferit'in yeni partneri olarak yeni sezonda dahil olan Diyar karakterine hayat veren Pelin Akil bu yüzden en başından beri istenmemişti.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu sezon başında dizinin ekibine Diyar karakteriyle dahil olan Pelin Akil de ekipten ayrılacak.
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