Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu pes etti
Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu herkesi şaşırtan yeni imajından geri adım atmaya hazırlanıyor.
Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ile başrolleri paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, başarılı kariyeriyle ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.
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Hem aşk hayatıyla hem de paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, 3. sezon öncesi imaj değiştirmişti.
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Dizide yaşanan iki yıllık zaman atlaması üzerine Seyran, kısa saçlarıyla karşımıza çıktı. Yeni saçları da çok beğenilen Afra Saraçoğlu, son paylaşımında uzun saçlarını özlediğini ifade etti.
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Saçları uzunken çektiği bir fotoğrafı paylaşan ünlü oyuncu, "Sanırım uzun sarı saçlarımı özledim. Yakında bu saça geri döneceğim" ifadelerini kullandı.
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