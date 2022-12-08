Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu son pozlarıyla yürek hoplattı
Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Seyran karakteriyle çok beğenilen Afra Saraçoğlu, ünlü bir dergiye verdiği pozları paylaştı.
Son dönemin yıldızı parlayan genç oyuncularından Afra Saraçoğlu güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
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2016 yılında 'İkinci Şans' sinema filminde rol alarak oyunculuk kariyerine başlayan Afra Saraçoğlu, sıkça Adriana Lima'ya benzetiliyor.
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2017 yılında 'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisinde adını duyuran ünlü oyuncu, performansıyla çeşitli ödüllere layık görüldü.
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Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997’de Balıkesir’in Edremit ilçesinde dünyaya geldi.
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