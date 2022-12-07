Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan büyük başarı
Son dönemlerin en çok konuşulan dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu başarısı ile dikkat çekti.
Star TV ekranlarınında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakteriyle milyonların sevgilisi haline gelen Afra Saraçoğlu büyük bir başarı elde etti.
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Dünyanın en büyük film, dizi ve oyuncu puanlama sitesi olan IMDb'de, 11 milyondan fazla isim arasından bin 664'üncü sıraya yerleşen Saraçoğlu, en üste çıkan Türk yıldız olmayı başardı.
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Başarılı oyuncu, IMDb'nin Türkiye listesinde ise 1 numaraya yerleşerek, zirveye çıktı ve kariyer rekorunu kırdı.
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AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?
2 Aralık 1997 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya geldi. Çocuk yaşlardayken annesi ile babası boşanınca annesiyle birlikte Antalya'da hayatını sürdürdü.
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