Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan maskeli poz
Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, New York gezisinden paylaştığı fotoğraflarla gündem oldu.
Yalı Çapkını dizisinde "Seyran" karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, yeni sezon öncesi dinlenmek için tatile çıkmıştı.Saraçoğlu, New York gezisinden yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.
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Tatil için İspanya'ya giden ünlü oyuncunun yeni rotası New York oldu.
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Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu sosyal medyasına yeni fotoğraflar yükledi. Saraçoğlu, New York'tan yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.
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Objektiflerin karşısına maskeli bir şekilde çıkan Saraçoğlu fotoğraflarını "Uyumak yok" notuyla paylaştı.
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