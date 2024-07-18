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  4. Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan maskeli poz

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan maskeli poz

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, New York gezisinden paylaştığı fotoğraflarla gündem oldu.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan maskeli poz - Resim: 1

Yalı Çapkını dizisinde "Seyran" karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, yeni sezon öncesi dinlenmek için tatile çıkmıştı.Saraçoğlu, New York gezisinden yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.

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Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan maskeli poz - Resim: 2

Tatil için İspanya'ya giden ünlü oyuncunun yeni rotası New York oldu.

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Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan maskeli poz - Resim: 3

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu sosyal medyasına yeni fotoğraflar yükledi. Saraçoğlu, New York'tan yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.

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Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan maskeli poz - Resim: 4

Objektiflerin karşısına maskeli bir şekilde çıkan Saraçoğlu fotoğraflarını "Uyumak yok" notuyla paylaştı.

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