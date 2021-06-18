Yalın'ın sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı
Şarkıcı Yalın, iki gün önce Bozburun’da demirledikleri teknede yeni sevgilisiyle görüntülenmişti. 41 yaşındaki şarkıcının sevgilisinin kim olduğu belli oldu.
Yalın, geçtiğimiz günlerde Marmaris'in ünlü tatil beldesi Bozburun’da demirledikleri teknelerinde, yeni sevgilisiyle ilk kez objektiflere yakalanmıştı.
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Ünlü şarkıcı internet üzerinden toplantı gerçekleştirdiği sırada, sarışın sevgilisi ise deniz ve geneşin keyfini doyasıya çıkarmıştı.
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Yalın'ın görüşmesi bittikten sonra teknenin merdivenlerinin indirmesini isteyen güzelin yardımına koşan şarkıcı, yeni sevgilisine yardımcı olmuştu.
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Denizden çıktıktan sonra teknenin arka kısmına geçen sarışın güzel ve Yalın, uzun süre koyu bir sohbete dalmıştı.
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