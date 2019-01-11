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  3. 11 Ocak 2019 12:25

Yanlış anlaşılan şarkı sözleri

Şarkı söylemeyi, şarkıyı bilmese dahi uydurup söylemeyi seven bir halkız. Ancak öyle şarkı sözleri var ki, bizim bilmeyip, uydurduğumuz sözler daha çok uyuyor sanki. İşte yanlış anlaşılan şarkı sözleri;

Yanlış anlaşılan şarkı sözleri

Mustafa Sandal - Aya Benzer
Anlaşılan: Aya benzer yüreğim, e doğal olarak dipteyim.
Doğrusu: Aya benzer yüreğim, e doğal olarak takipteyim.

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Yanlış anlaşılan şarkı sözleri

Sezen Aksu - Haydi gel benimle ol
Anlaşılan: Haydi gel benimle ol oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki resmimize Doğrusu: Haydi gel benimle ol oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize

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Yanlış anlaşılan şarkı sözleri

MFÖ - Bu sabah yağmur var İstanbul’da
Anlaşılan: Mustafa yağmur var İstanbul’da
Doğrusu: Bu sabah yağmur var İstanbul’da

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Yanlış anlaşılan şarkı sözleri

Teoman - Kar tanesi
Anlaşılan: Bir kar tanesi ol konbilimin ucuna
Doğrusu: Bir kar tanesi ol kon dilimin ucuna

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