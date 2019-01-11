Yanlış anlaşılan şarkı sözleri
Şarkı söylemeyi, şarkıyı bilmese dahi uydurup söylemeyi seven bir halkız. Ancak öyle şarkı sözleri var ki, bizim bilmeyip, uydurduğumuz sözler daha çok uyuyor sanki. İşte yanlış anlaşılan şarkı sözleri;
Mustafa Sandal - Aya Benzer
Anlaşılan: Aya benzer yüreğim, e doğal olarak dipteyim.
Doğrusu: Aya benzer yüreğim, e doğal olarak takipteyim.
Sezen Aksu - Haydi gel benimle ol
Anlaşılan: Haydi gel benimle ol oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki resmimize Doğrusu: Haydi gel benimle ol oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize
MFÖ - Bu sabah yağmur var İstanbul’da
Anlaşılan: Mustafa yağmur var İstanbul’da
Doğrusu: Bu sabah yağmur var İstanbul’da