''Yapay zeka'' diyen de oldu, ''ikizi'' diyen de... Arda Güler'e benzeyen kız olay oldu
Geçen yıl Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan A Milli takımımızın yıldız ismi Arda Güler'e benzerliğiyle görenleri şaşırtan genç kız herkesi şoke etti. Genç kız "yapay zeka ile yapılmıştır" diyenleri kendi fotoğrafıyla yalanladı.videosuna girdi...
Fenerbahçe'den transfer olduğu Real Madrid formasıyla fırtınalar estiren Arda Güler bu sefer bambaşka bir haberle gündemde.
Milli futbolcu Arda Güler'e benzerliğiyle gündeme gelen bir genç kızın fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Arda Güler'e benzetilen Kübranur A.'u görenler büyük şaşkınlık yaşadı.
Benzerlik iddiasının hızla yayılmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü.
