''Yapayalnızım'' diyen İrem Derici'den bomba itiraf: ''Tanışma uygulaması kullandım''
Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz günlerde Etiler'de görüntülendi. Özel hayatıyla ilgili soruları yanıtlayan Derici, ''Amerika'ya gittiğimde bir kez tanışma uygulaması kullandım'' diyerek yaşadıklarını anlattı.
Geçtiğimiz haftalarda şarkıcı Cem Belevi ile yaşadığı ayrılıkla gündeme gelen 35 yaşındaki şarkıcı İrem Derici, aradığı ilişkiyi ve sevgiliyi bir türlü bulamayan ünlülerden biri.
Belevi tarafından aldatıldığı öğrenilen isim, şarkıcılık kariyerinin dışında açıklamaları ve iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor.
İrem Derici, son olarak geçtiğimiz günlerde Etiler'de bir mekan girişinde görüntülendi. Basın mensuplarının röportaj talebini kabul eden ünlü şarkıcı, açıklamalarda bulundu.
"Yapayalnızım, sahneden bulacak halimiz yok"
Aşk hayatıyla ilgili konuşan İrem Derici, "Döndür döndür aynı şeyler. 10 senedir çok çekici bir yanım yok. Yapayalnızım, sahneden de bulacak halimiz yok. Çalışıyorum. Bu akşam bakayım ben bir gelenlere." diyerek kahkaha attı.