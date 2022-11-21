''Yapayalnızım'' diyen İrem Derici'den bomba itiraf: ''Tanışma uygulaması kullandım''

"Yapayalnızım, sahneden bulacak halimiz yok"

Aşk hayatıyla ilgili konuşan İrem Derici, "Döndür döndür aynı şeyler. 10 senedir çok çekici bir yanım yok. Yapayalnızım, sahneden de bulacak halimiz yok. Çalışıyorum. Bu akşam bakayım ben bir gelenlere." diyerek kahkaha attı.