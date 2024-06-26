''Yapıştıııırrrrrr'' Geniş Aile efsanesi geri dönüyor
Türkiye televizyonlarının sevilen dizisi Geniş Aile'den heyecan verici bir haber geldi.
2009- 2011 yılları arasında yayınlanan Geniş Aile dizisinin senaristi Cüneyt İnay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, dizinin popüler karakterleri Cevahir ve Ulvi'ye odaklanacak yeni bir film projesinin geleceğini duyurdu.
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İnay, X üzerinden paylaştığı gönderide, Geniş Aile evreninin sevilen karakterleri Cevahir ve Ulvi'nin hikayesini beyaz perdeye taşıyacak olan film senaryosunun tamamlandığını müjdeledi.
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Bu haber, dizinin izleyicileri arasında büyük bir heyecan yarattı.
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Cevahir ve Ulvi adını taşıyacak olan bu yeni film projesi, Geniş Aile hayranlarının uzun süredir beklediği bir gelişmeydi.
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