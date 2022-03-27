Yargı'nın güzel avukatı Pınar Deniz'den cesur dekolte
Yargı dizisindeki avukat Ceylin rolüyle izleyiciden tam not alan güzel oyuncu Pınar Deniz katıldığı özel geceden paylaşımlarıyla dudak ısırttı.
"Yargı" dizisinin 'Ceylin'i Pınar Deniz bir markanın yüzü oldu. Marka için geceye katılan oyuncu Pınar Deniz göbeğine kadar dekoltesiyle tüm bakışları üzerine çekti.
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Instagram'da 2,5 milyon takipçisi bulunan ve her hareketiyle dikkat çeken Pınar Deniz bir markanın yüzü oldu.
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Pınar Deniz marka için katıltığı gecede iddialı tarzıyla dikkat çekti.
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Siyah, göbeğine kadar inen dekoltesiyle öne çıkan oyuncu tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı.
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