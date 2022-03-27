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  4. Yargı'nın güzel avukatı Pınar Deniz'den cesur dekolte

Yargı'nın güzel avukatı Pınar Deniz'den cesur dekolte

Yargı dizisindeki avukat Ceylin rolüyle izleyiciden tam not alan güzel oyuncu Pınar Deniz katıldığı özel geceden paylaşımlarıyla dudak ısırttı.

Yargı'nın güzel avukatı Pınar Deniz'den cesur dekolte - Resim: 1

"Yargı" dizisinin 'Ceylin'i Pınar Deniz bir markanın yüzü oldu. Marka için geceye katılan oyuncu Pınar Deniz göbeğine kadar dekoltesiyle tüm bakışları üzerine çekti. 

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Yargı'nın güzel avukatı Pınar Deniz'den cesur dekolte - Resim: 2

Instagram'da 2,5 milyon takipçisi bulunan ve her hareketiyle dikkat çeken Pınar Deniz bir markanın yüzü oldu.

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Yargı'nın güzel avukatı Pınar Deniz'den cesur dekolte - Resim: 3

Pınar Deniz marka için katıltığı gecede iddialı tarzıyla dikkat çekti.

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Yargı'nın güzel avukatı Pınar Deniz'den cesur dekolte - Resim: 4

Siyah, göbeğine kadar inen dekoltesiyle öne çıkan oyuncu tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. 

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