Yarışmacı ağzından kaçırdı; Kim Milyoner Olmak İster'in sırrı ifşa oldu
Kim Milyoner Olmak İster'in İngiltere'de yayınlanan versiyonunda bir yarışmacı kamera arkası sırrını ağzından kaçırdı.
Pek çok ülkede yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in İngiltere'de ITV adlı kanalda yayınlanan versiyonunda geçen hafta Maria King adlı bir yarışmacı yer aldı.
Maria King, 4.000 sterlinlik soruyu duymayı beklerken programın sonu yüksek bir korna sesiyle duyuruldu. Sunucu Jeremy Clarkson yarışmacıya "bunun ne anlama geldiğini bilip bilmediğini" sordu.
Heyecanla "Gidip üstümü değiştirmem gerekecek" diye cevap veren Maria yaptığı hatayı fark ederek "Bunu söylememem gerekiyordu, değil mi?" diye ekledi. Her bölümü ayrı ayrı çekmek yerine, Kim Milyoner Olmak İster'de aslında tek seferde birden fazla bölüm çekiliyor. Yarışmacılar her bölümün sonunda setten ayrılıp bir saat sonra farklı kıyafetlerle geri dönüyor, böylece zamanın geçtiği izlenimi veriliyor.
Sunucu Clarkson ise hatayı şakaya vurarak "Tam olarak bu anlama geliyor. Kesinlikle haklısınız, yaklaşık 1 saat içinde sizi göreceğim ancak izleyicilerin bildiği kadarıyla eve gidiyorsunuz ve haftaya görüşeceğiz. Yani kesinlikle haklısınız, bu programın sonu, gerçekten de gidip üstünüzü değiştirmeniz gerekiyor ve Maria 4 bin sterlinden daha ileri gidip gidemeyeceğini görmek için prompterde yazdığına göre 'bir dahaki sefere' geri dönecek" diye yanıtladı.