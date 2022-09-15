Yarışmacı ağzından kaçırdı; Kim Milyoner Olmak İster'in sırrı ifşa oldu

Sunucu Clarkson ise hatayı şakaya vurarak "Tam olarak bu anlama geliyor. Kesinlikle haklısınız, yaklaşık 1 saat içinde sizi göreceğim ancak izleyicilerin bildiği kadarıyla eve gidiyorsunuz ve haftaya görüşeceğiz. Yani kesinlikle haklısınız, bu programın sonu, gerçekten de gidip üstünüzü değiştirmeniz gerekiyor ve Maria 4 bin sterlinden daha ileri gidip gidemeyeceğini görmek için prompterde yazdığına göre 'bir dahaki sefere' geri dönecek" diye yanıtladı.