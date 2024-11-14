Yasa dışı bahis operasyonu sonrası Serdar Ortaç'tan sürpriz hamle
"Yasa dışı bahse teşvik" iddiasıyla Mehmet Ali Erbil ile birlikte toplamda 23 şüphelinin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi cezası verilen Serdar Ortaç'tan sürpriz bir hamle geldi.
'Yasa dışı bahse teşvik' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 23 kişi gözaltına alınmıştı.
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Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi cezası aldı. Ayrıca adli kontrol şartına tabii tutuldular.
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Salı günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'a verilen ev hapsi kararına itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti.
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Savcılığın adli kontrol kararına itiraz ettiği Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın tutuklanmasına yönelik talep, çarşamba günü reddedildi.
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