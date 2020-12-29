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  3. 29 Aralık 2020 10:52

Yasak aşk felaketi! Evine giderken vurularak öldürüldü

30 yaşındaki bir dans sanatçısı ve öğretmen olan genç kadının herhangi bir "düşmanı olmadığı" bildirilirken, polis ekipleri şüpheli cinayeti soruşturuyor.

Yasak aşk felaketi! Evine giderken vurularak öldürüldü

30 yaşındaki bir dans sanatçısı ve öğretmen olan genç kadının herhangi bir "düşmanı olmadığı" bildirilirken, polis ekipleri şüpheli cinayeti soruşturuyor.

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Yasak aşk felaketi! Evine giderken vurularak öldürüldü

Natalia Pronina, eve dönerken kukuletalı ve maskeli bir adam tarafından vurularak öldürüldü. Polis, genç kadının "zengin" bir politikacının gizli sevgilisi olarak ikili hayat sürüyor olabileceği teorisini araştırıyor.

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Yasak aşk felaketi! Evine giderken vurularak öldürüldü

30 yaşındaki bir dans sanatçısı ve öğretmen olan genç kadının herhangi bir "düşmanı olmadığı" bildirilirken, polis ekipleri şüpheli cinayeti soruşturuyor.

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Yasak aşk felaketi! Evine giderken vurularak öldürüldü

Natalia Pronina, Rusya'nın başkenti Moskova'da, koreografi dersinden eve dönerken maskeli bir adam tarafından yakın mesafeden vurularak öldürüldü.

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