Yasak aşk felaketi! Evine giderken vurularak öldürüldü
30 yaşındaki bir dans sanatçısı ve öğretmen olan genç kadının herhangi bir "düşmanı olmadığı" bildirilirken, polis ekipleri şüpheli cinayeti soruşturuyor.
30 yaşındaki bir dans sanatçısı ve öğretmen olan genç kadının herhangi bir "düşmanı olmadığı" bildirilirken, polis ekipleri şüpheli cinayeti soruşturuyor.
Natalia Pronina, eve dönerken kukuletalı ve maskeli bir adam tarafından vurularak öldürüldü. Polis, genç kadının "zengin" bir politikacının gizli sevgilisi olarak ikili hayat sürüyor olabileceği teorisini araştırıyor.
30 yaşındaki bir dans sanatçısı ve öğretmen olan genç kadının herhangi bir "düşmanı olmadığı" bildirilirken, polis ekipleri şüpheli cinayeti soruşturuyor.