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  3. 22 Kasım 2020 21:48

Yasak aşk skandalında sus payı rezaleti

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un 6. eşi Prenses Haya'nın İngiliz koruması Russell Flowers ile 2 yıllık gizli aşk yaşadığı ve ilişkileri hakkında sessiz kalması için ona 1.2 milyon sterlin ödediği iddia edildi.

Yasak aşk skandalında sus payı rezaleti

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un 6. eşi Prenses Haya'nın İngiliz koruması Russell Flowers ile 2 yıllık gizli aşk yaşadığı ve ilişkileri hakkında sessiz kalması için ona 1.2 milyon sterlin ödediği iddia edildi.

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Yasak aşk skandalında sus payı rezaleti

İngiliz basını yasak aşkın detaylarını yazdı. Eski Dubai Prensesi Haya, Ocak 2019'da çocuklarıyla Dubai'den kaçarak İngiltere'nin başkent Londra'ya yerleşti.

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Yasak aşk skandalında sus payı rezaleti

İngiliz basını da iki çocuk annesi Prenses Haya'nın, İngiliz korumasıyla gizli aşk yaşadığını yazdı.

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Yasak aşk skandalında sus payı rezaleti

Prenses Haya'nın yasak aşk yaşadığı Flowers'a yaşadıklarının sızdırılmaması için 12 bin sterlinlik saat, lüks hediyeler ve 1.2 milyon sterlin ödediği iddia edildi.

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