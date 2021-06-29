Yasak aşk skandalında yeni gelişme: Eski sağlık bakanı ile yakalanmıştı...

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Hancock, Başbakan Boris Johnson'a gönderdiği istifa mektubunda, özel hayatının, dikkatleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleden uzaklaştırmasının isteyeceği en son şey olduğunu belirtti. Salgınla mücadele kurallarına aykırı hareket ettiği için özür dileyen Hancock, "Ailemden ve sevdiklerimden onları bu duruma soktuğum için de özür dilerim." dedi. Johnson da yazılı yanıtında, "Sadece salgınla mücadelede değil, Kovid-19'un ülkeyi vurmasından önce de başardıklarınızla gurur duyarak görevi bırakabilirsiniz." diye yazdı.