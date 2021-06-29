Yasak aşk skandalında yeni gelişme: Eski sağlık bakanı ile yakalanmıştı...
İngiltere ve tüm dünyayı sarsan skandalda yeni gelişmeler yaşanıyor. Eski Sağlık Bakanı Matt Hancock ile Coladangelo, bakanlık binasında öpüşürken görüntüleri basına yansımıştı.
İngiltere ve tüm dünyayı sarsan skandalda yeni gelişmeler yaşanıyor. kisi de evli olan ve birlikte çalışan Hancock ve Coladangelo, bakanlık binasında öpüşürken güvenlik kamerasına yakalanmış, The Sun gazetesinin servis ettiği fotoğrafla birlikte skandal tüm dünyada bir numaralı gündem haline gelmişti.
Ülkede deprem etkisi yaratan skandalda son dakika haberleri geliyor. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un kendisi gibi evli olan yakın çalışma arkadaşıyla öpüşürken görüntülenmesinin yankıları sürüyor. Ülkede gündemin bir numaralı maddesi haline gelen ve Hancock'un istifası ile sonuçlanan skandal ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Hancock'la ilişki yaşadığı ortaya çıkan Gina Coladangelo da Hancock gibi eşinden ayrıldı.
Geçen hafta ortaya çıkan uygunsuz görüntülerden sonra Matt Hancock önce 'sosyal mesafe' kuralını ihlal ettiği için özür dilemiş ve istifa etmeyi düşünmediğini açıklamış, Başbakan Boris Johnson da bakanına sahip çıkarak görevden alma gibi bir durumun söz konusu olmadığını açıklamıştı. Ancak skandalı büyüklüğü karşısında adım atmak zorunda kalan Hancock Sağlık Bakanlığı görevinden istifa etmiş ve yerine eski İçişleri ve eski Maliye Bakanı Sajid Javid getirilmişti.
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Hancock, Başbakan Boris Johnson'a gönderdiği istifa mektubunda, özel hayatının, dikkatleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleden uzaklaştırmasının isteyeceği en son şey olduğunu belirtti. Salgınla mücadele kurallarına aykırı hareket ettiği için özür dileyen Hancock, "Ailemden ve sevdiklerimden onları bu duruma soktuğum için de özür dilerim." dedi. Johnson da yazılı yanıtında, "Sadece salgınla mücadelede değil, Kovid-19'un ülkeyi vurmasından önce de başardıklarınızla gurur duyarak görevi bırakabilirsiniz." diye yazdı.