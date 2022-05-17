Yasak Elma dizisi oyuncusu Biran Damla Yılmaz gelinlik giydi, sosyal medya yıkıldı
Eda Ece ile Şevval Sam'ın başrolünü paylaştığı Yasak Elma dizisinin Kumru karakteri Biran Damla Yılmaz
5. sezonunu bitirmeye hazırlanan Yasak Elma dün yayınlanan bölümüyle izleyiciyi ekrana bağladı.
1 / 11
Şevval Sam, Eda Ece ve birçok başarılı oyuncunun rol aldığı dizide "Kumru" karakteriyle Biran Damla Yılmaz'da rol alıyor.
2 / 11
Yasak Elma dizisinin yeni sezonunda kadroya dahil olan Biran Damla Yılmaz performansıyla izleyicilerden tam not alıyor.
3 / 11
Kırgın Çiçekler dizisiyle tanıdığımız Biran Damla Yılmaz, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yerini alıyor.
4 / 11