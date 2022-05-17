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  4. Yasak Elma dizisi oyuncusu Biran Damla Yılmaz gelinlik giydi, sosyal medya yıkıldı

Yasak Elma dizisi oyuncusu Biran Damla Yılmaz gelinlik giydi, sosyal medya yıkıldı

Eda Ece ile Şevval Sam'ın başrolünü paylaştığı Yasak Elma dizisinin Kumru karakteri Biran Damla Yılmaz

Yasak Elma dizisi oyuncusu Biran Damla Yılmaz gelinlik giydi, sosyal medya yıkıldı - Resim: 1

5. sezonunu bitirmeye hazırlanan Yasak Elma dün yayınlanan bölümüyle izleyiciyi ekrana bağladı.

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Yasak Elma dizisi oyuncusu Biran Damla Yılmaz gelinlik giydi, sosyal medya yıkıldı - Resim: 2

Şevval Sam, Eda Ece ve birçok başarılı oyuncunun rol aldığı dizide "Kumru" karakteriyle Biran Damla Yılmaz'da rol alıyor.

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Yasak Elma dizisi oyuncusu Biran Damla Yılmaz gelinlik giydi, sosyal medya yıkıldı - Resim: 3

Yasak Elma dizisinin yeni sezonunda kadroya dahil olan Biran Damla Yılmaz performansıyla izleyicilerden tam not alıyor.

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Yasak Elma dizisi oyuncusu Biran Damla Yılmaz gelinlik giydi, sosyal medya yıkıldı - Resim: 4

Kırgın Çiçekler dizisiyle tanıdığımız Biran Damla Yılmaz, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yerini alıyor.

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