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  3. 05 Ocak 2021 09:45

Yasak Elma dizisinde izleyenleri şoke eden hata

Fox TV ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden bu yana reyting rekorları kıran Yasak Elma dizisinin 79. Bölümündeki çekim hataları, dikkatli izleyicinin gözünden kaçmadı.

Yasak Elma dizisinde izleyenleri şoke eden hata

Fox TV’nin başarılı dizisi Yasak Elma izleyiciyi ekran başına kitlemeye devam ediyor.

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Yasak Elma dizisinde izleyenleri şoke eden hata

Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Yasak Elma dizisi yayınladığı her bölümde heyecan fırtınası yaratıyor.

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Yasak Elma dizisinde izleyenleri şoke eden hata

F5 Haber’den Bünyamin Kara’nın haberine göre; Dizi ne kadar başarılı olursa olsun, izleyicinin gözünden kaçmayan çekim hataları da olmuyor değil.

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Yasak Elma dizisinde izleyenleri şoke eden hata

Özellikle Yasak Elma dizisinin 79. bölümündeki meydana gelen çekim hatalarının yankıları devam ediyor.

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