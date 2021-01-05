Yasak Elma dizisinde izleyenleri şoke eden hata
Fox TV ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden bu yana reyting rekorları kıran Yasak Elma dizisinin 79. Bölümündeki çekim hataları, dikkatli izleyicinin gözünden kaçmadı.
Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Yasak Elma dizisi yayınladığı her bölümde heyecan fırtınası yaratıyor.
F5 Haber’den Bünyamin Kara’nın haberine göre; Dizi ne kadar başarılı olursa olsun, izleyicinin gözünden kaçmayan çekim hataları da olmuyor değil.