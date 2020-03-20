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  3. 20 Mart 2020 17:55

Yasak Elma için flaş karar!

Koronavirüs salgını sonrası evden çıkılmaması gerektiği sık sık vurgulanırken dizi setlerinin bazılarında ise çekimler devam ediyordu. Son olarak Eda Ece bu duruma isyan etmişti. Eda'nın oynadığı Yasak Elma için flaş karar verildi!

Yasak Elma için flaş karar!

FOX'un Medyapım imzalı sevilen dizisi Yasak Elma'nın başrol oyuncularından Eda Ece ve Nesrin Cavadzade, Coronavirus salgını nedeniyle setlere ara verilmesi gerektiğini söylemişlerdi. Medyapım, oyuncularından gelen taleplerin ve ülkedeki koronavirüs tedbirlerinin ardında çekimlere ara verme kararı aldı.

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Yasak Elma için flaş karar!

Yasak Elma dizisinin çekimlerine, 21 Mart'ta bir hafta ara verilecek.  

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Yasak Elma için flaş karar!

İlk olarak Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, sosyal medya hesabından dizide yer alan 5 aylık Halit Can'la fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:''En yakın temasta olduğum partnerim, 5 aylık Halit Can'ım başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımı korumak da görevlerimden biridir! İşimi, seti çok seviyorum. Bunu beni tanıyan herkes bilir. İzleyen herkes işimi sevdiğimi anlar.'' 

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Yasak Elma için flaş karar!

''Ses çıkardığım her şey insan hakları çerçevesine aykırı şeyler ile ilgili, işimi sevmem insan gibi çalışamayacağım anlamına gelmemeli. Konu şuan çok daha ciddi, konu sağlık, diğer ülkelerin hali ortada. "Gezen virüs değil,sizsiniz" diyorlar, evde oturma çağrısı, evden çalışma çağrıları yapılıyor.'' 

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