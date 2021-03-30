Yasak Elma ve Menajerimi Ara dizilerinde dikkat çeken ''ortak nokta''
Pazar günlerinin sevilen dizisi Menajerimi Ara ile Pazartesi gününün efsane yapımı Yasak elma arasındaki benzerliği çok az kişi fark etti. İki dizinin ortak noktası ise kullandıkları ev oldu.
Fox Tv’nin amiral gemilerinden Yasak Elma ile Star Tv’nin en sevilen yapımlarından Menajerimi Ara arasındaki ortak noktayı çok az kişi fark etti.
Bazı izleyicilerin gözünden kaçmış olsa da aynı anda üstelik arka arkaya günlerde ekrana gelen bir dizide aynı evin kullanıldığı görülüyor.
1 / 5
Pazar akşamı Menajerimi Ara dizisinde, Denizcan Aktaş’ın hayat verdiği Barış’ın evi...
2 / 5
Pazartesi akşamı Yasak Elma dizisinde Şevval Sam’ın oynadığı Ender’in evi ile aynı...
3 / 5
4 / 5