Yasak Elma ve Menajerimi Ara dizilerinde dikkat çeken ''ortak nokta''

Fox Tv’nin amiral gemilerinden Yasak Elma ile Star Tv’nin en sevilen yapımlarından Menajerimi Ara arasındaki ortak noktayı çok az kişi fark etti.

Bazı izleyicilerin gözünden kaçmış olsa da aynı anda üstelik arka arkaya günlerde ekrana gelen bir dizide aynı evin kullanıldığı görülüyor.