  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 15 Şubat 2021 17:26

Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece, yanlışlıkla senaryoyu ifşa etti!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, yanlışlıkla dizinin bu akşamki sürprizini açık etti. Setten bir kare paylaşan Eda Ece'yi takip eden bir kullanıcı fotoğraftaki detayı ortaya çıkardı. Ünlü oyuncunun paylaşımındaki senaryoyu büyüten dikkatli takipçi bu akşam neler olacağını çözdü.

Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece, yanlışlıkla senaryoyu ifşa etti!

 Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece sette çektiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşınca olanlar oldu. Takipçilerin dikkati bu akşam dizide Hasan Ali Beyin kiminle evleneceğini ortaya çıkardı.  Yasak Elma 98. bölüm fragmanı

1/ 21
Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece, yanlışlıkla senaryoyu ifşa etti!

SENARYOYU PAYLAŞTI
Fox TV ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden bu yana reyting rekorları kıran Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece yanlışlıkla senaryoyu paylaştı! 

2/ 21
Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece, yanlışlıkla senaryoyu ifşa etti!

Başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay'ın paylaştığı Yasak Elma dizisi her pazartesi izleyiciyle buluşuyor.

3/ 21
Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece, yanlışlıkla senaryoyu ifşa etti!

HEYECAN FIRTINASI
Entrika şampiyonu güzel kadınların her sahnede birbirinden iddialı kıyafetlerle arzı endam ettiği Yasak Elma'da bu hafta da heyecan fırtınası yaşanacak.  

4/ 21
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM