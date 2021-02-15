Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece, yanlışlıkla senaryoyu ifşa etti!
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, yanlışlıkla dizinin bu akşamki sürprizini açık etti. Setten bir kare paylaşan Eda Ece'yi takip eden bir kullanıcı fotoğraftaki detayı ortaya çıkardı. Ünlü oyuncunun paylaşımındaki senaryoyu büyüten dikkatli takipçi bu akşam neler olacağını çözdü.
Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece sette çektiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşınca olanlar oldu. Takipçilerin dikkati bu akşam dizide Hasan Ali Beyin kiminle evleneceğini ortaya çıkardı. Yasak Elma 98. bölüm fragmanı
SENARYOYU PAYLAŞTI
Fox TV ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden bu yana reyting rekorları kıran Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece yanlışlıkla senaryoyu paylaştı!
Başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay'ın paylaştığı Yasak Elma dizisi her pazartesi izleyiciyle buluşuyor.