Yasak Elma'da şoke eden tesadüf! Ortalık fena karışacak
FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın son bölümünde yaşananlar izleyiciyi şaşırttı.
Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen, Şebnem Dönmez'in başrollerinde yer aldığı Yasak Elma’nın son bölümünde şok bir gelişme yaşandı.
1 / 7
Kumru’nın (Biran Damla Yılmaz) uğruna çiçekçide çalıştığı büyük aşkı doktor Selim Avcıoğlu (Emre Kızılırmak), annesi Handan’ın zaman zaman buluşup tek gecelik ilişkiler yaşadığı gizli sevgilisi çıktı.
2 / 7
Bu duruma eğer öğrenirse Kumru’nun nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.
3 / 7
Kulislerden sızan bilgiye göre önümüzdeki bölümde Selim, Ezgi olarak tanıdığı Kumru’ya aşkını ilan edecek. Ama tansiyon giderek artacak. Yasak Elma kadınlarından biri daha Selim’e aşık olacak. Acaba kim?
4 / 7