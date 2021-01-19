Yasak Elma'daki küfür sonu oldu! Diziden ayrılıyor mu?
Fox TV'nin iddialı dizisi Yasak Elma'da ortalığı karıştıracak bir gelişme yaşandı. Dijital platformda yayınlanan "Bir Başkadır"da rol alan Nesrin Cavadzade'nin seyirciye ettiği küfür Yasak Elma'nın yapımcısı Fatih Aksoy'u bile sinirlendirdi.
Yasak Elma dizisi yayınlandığı günlerde izleyiciyi ekrana kitlemesini başarırken reyting listesinde de zirveyi zorlamayı başarıyor.
Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece ve Nesrin Cavadzade'nin rol aldığı Yasak Elma Fox TV’nin vazgeçilmezleri arasına girdi.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken başrol oyuncularından Nesrin Cavadzade hakkında ortaya atılan bir iddia gündeme adeta bomba gibi düştü.